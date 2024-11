Em alta, Yuri Alberto assume vice artilharia da Neo Química Arena

Centroavante vive melhor fase no Corinthians e se aproxima de artilharia máxima do estádio do Timão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O atacante Yuri Alberto espantou de vez a má fase e vive um momento especial no Corinthians. Tanto que na última segunda-feira (4/11), o jogador foi às redes no clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O gol fez com que o camisa 9 assumisse a vice artilharia da Neo Química Arena.

Ao todo, Yuri acumula 32 gols feitos em 74 jogos disputados no estádio. Com o gol no dérbi, ele ultrapassou Róger Guedes, que deixou o Timão no ano passado, após marcar 31 vezes em 64 embates na Neo Química Arena. Agora, o camisa 9 vê apenas o paraguaio Ángel Romero na sua frente na lista da artilharia do local, com 38 gols em 150 partidas.

Do trio, Guedes é quem tem a maior média de gols, com 0,48 por jogo. Yuri possui 0,43, enquanto Romero tem a pior estatística, com 0,25. Contudo, ninguém vive um momento mais especial que o camisa 9. Afinal, o centroavante soma nove gols e duas assistências nos últimos 11 jogos da temporada. No ano, já são 25 bolas na rede.

Yuri Alberto dribla desconfiança de 2023 para brilhar em 2024

O momento é um contraste do que aconteceu em 2023. Afinal, na temporada passada, foram apenas 15 gols em 63 jogos. O momento causava irritação na torcida, por esperar muito do principal nome do ataque do Timão. O que gerava estresse no atleta.

“Alguns torcedores enchiam o saco, tivemos de mudar de camarote. Nos aquecimentos, se eu não fazia um gol, ficavam gritando. Foi difícil passar por esse momento, mas sou grato a minha família”, disse Yuri.

O centroavante deve ter a chance de aumentar estes números no próximo sábado (9/11), quando o Corinthians enfrenta o Vitória. O duelo acontece no estádio do Barradão, às 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.