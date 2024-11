Roger analisa cenários para substituir Wesley no time titular do Inter

Atacante será desfalque no Colorado para confronto com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, nesta sexta (08) - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O técnico do Inter, Roger Machado, terá a missão de encontrar uma solução para a ausência de Wesley. Isso porque o atacante não vai atuar no próximo compromisso do Colorado diante do Fluminense, nesta sexta-feira (08), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador vai cumprir suspensão automática.

Titular absoluto sob o comando de Roger, o camisa 21 marcou um golaço na última partida da equipe, a vitória sobre o Criciúma por 2 a 0. Ele fez ótima jogada individual, passou por dois adversários e acertou finalização no ângulo.

Com a baixa do dono da posição, Roger tem a possibilidade de escalar Wanderson. O camisa 11 já se recuperou de problemas musculares, mas depois disso perdeu espaço. Até mesmo pelo bom momento de Wesley. Recentemente, contribuiu com assistência para o gol de Valencia, que garantiu o empate no Beira-Rio contra o Flamengo, na última semana.

Após o triunfo sobre o Criciúma, Wesley lamentou o fato de ser desfalque no jogo contra o Fluminense. Mesmo assim, tem confiança nos seus companheiros.

“Estou fora (do próximo jogo), mas sabemos da força do nosso elenco, quem tiver apto e o professor escolher vai desempenhar um bom trabalho e fazer um grande jogo”, assegurou o camisa 21.

Inter iguala marca de 2022

O Colorado chegou a 13 jogos de invencibilidade após o resultado positivo contra o Tigre. Assim, igualou a marca de 2022, quando Mano Menezes estava no comando do time.

O último revés dos Internacional foi no duelo com o Atlético Goianiense, no Antônio Accioly, no dia 18 de agosto. Na ocasião, perdeu por 1 a 0 para o Dragão. Além de Wesley, outro desfalque certo para o comandante Roger Machado é o volante Fernando.

A equipe gaúcha vai enfrentar o Fluminense, nesta sexta-feira (08), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. O duelo será válido pela 33ª rodada da Série A. A propósito, uma nova vitória é uma obsessão para o Inter, pois voltou à quinta colocação. Isso porque mesmo com time alternativo, o Flamengo superou o Cruzeiro, fora de casa, por 1 a 0, na última quarta-feira (6). Consequentemente, o Colorado aumentaria a sua sequência invicta para 14 partidas.

