Luiz Henrique, do Botafogo, é o mais valioso do futebol brasileiro, diz estudo

Estudo do CIES avalia que atacante do Alvinegro custa entre R$ 160 e R$ 214 milhões. Jogador se destaca pelo clube e foi convocado para Seleção - (crédito: Vitor_Silva)

O atacante do Botafogo, Luiz Henrique, é o jogador mais valioso da América do Sul, de acordo com o CIES Football Observatory (Observatório do Futebol). O jogador do Glorioso lidera a lista com um valor entre R$ 160 milhões e R$ 214 milhões.

Luiz Henrique, de 23 anos, chegou ao clube por mais de R$ 100 milhões, em fevereiro. Revelado na base do Fluminense, o jogador ainda tem uma passagem pelo Betis, da Espanha, entre 2022 e 2023. No Botafogo, tem 11 gols e cinco assistências em 48 jogos, e foi convocado para a Seleção Brasileira.

Além do Botafogo, outros dois times do Rio de Janeiro tem representantes na lista dos dez jogadores mais valiosos do futebol brasileiro. Pedro, do Flamengo, aparece em terceiro com valor entre R$ 123 milhões e R$ 172 milhões. Já Jhon Arias, do Fluminense, é o décimo, com valor entre R$ 61 milhões e R$ 80 milhões.

Flaco López, do Palmeiras, ocupa a vice-liderança, com um valor entre R$ 135 milhões e R$ 184 milhões. Paulinho, do Galo, aparece em quarto, com um valor entre R$ 117 milhões e R$ 154 milhões. Logo na sequência, Yuri Alberto, do Corinthians. O atacante, aliás, tem um valor entre R$ 104 milhões e R$ 141 milhões.

Para considerar os “valores justos de transferência”, a metodologia da instituição, afinal, analisa uma série de aspectos, como características dos clubes, época da temporada, situação contratual, performance, funções do jogador e popularidade.

