Renato deve repetir time titular do Grêmio no último jogo diante do Palmeiras

Comandante escalou Imortal com dois pontas de velocidade e um tripé de meio-campistas no empate com o Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Renato deve repetir time titular do Grêmio e dar sequência ao novo esquema tático diante do Palmeiras. Assim, provavelmente o comandante vai priorizar o uso de dois atacantes de velocidade. A intenção é aproveitar os contra-ataques e espaços deixados pelo adversário.

O treinador tinha uma dúvida no meio de campo, pela escalação de um jogador mais criativo. Deste modo, Cristaldo e Monsalve despontavam como candidatos a reaparecer entre os 11 iniciais. Até porque houve reclamações da dificuldade da equipe em criar jogadas no confronto com o Fluminense.

Neste compromisso, Renato utilizou um tripé de volantes com Villasanti, Dodi e Edenilson, que devem permanecer. Assim como, os pontas titularam devem continuar sendo Soteldo e Aravena.

O técnico entende que o fato do embate ser fora de casa e o adversário ainda brigar pelo título do Campeonato Brasileiro influenciam bastante a postura. Por isso, entende que o plano ideal é dar uma maior proteção ao sistema defensivo.

O comandante detalhou este momento em que busca fazer experimentações no time.

“Tenho reinventado o Grêmio em alguns esquemas diferentes e tenho gostado”, esclareceu Renato, na entrevista coletiva após o empate com o time das Laranjeiras.

“Eu relevo alguns erros nossos porque a gente não tem uma pré-temporada para testar o sistema. Dependendo do que a gente precisa, tenho treinado eles e reinventado esquemas. Já tinha comunicado ao grupo que dependendo do local do jogo e do que precisamos, vou mudar a equipe para o bem de todos, para buscarmos os pontos necessários e ver até onde podemos chegar no campeonato”, acrescentou o técnico.

Deste modo, o provável time titular do Grêmio para enfrentar o Palmeiras deve ser: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson; Soteldo, Aravena e Braithwaite.

Próximo compromisso do Grêmio

O Tricolor Gaúcho encara o Palmeiras, nesta sexta-feira (08), às 21h30, no Allianz Parque, em confronto pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal tenta engatar uma sequência positiva e quebrar a campanha irregular no torneio, a qual o faz correr risco de rebaixamento.

No atual cenário, a equipe se encontra na 11ª colocação. Além de uma vantagem de cinco pontos para o Z4.

