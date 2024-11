David Luiz quer atenção do Flamengo em final da Copa do Brasil

Zagueiro também ressalta filosofia do técnico Filipe Luís após vitória do Rubro-Negro sobre o Cruzeiro, pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF)

Depois da vitória sobre o Cruzeiro, o Flamengo começa a se concentrar para a final contra o Atlético pela Copa do Brasil, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em “Resenha do Jogo”, da FlaTV, o zagueiro David Luiz destacou o elenco qualificado do Galo e destacou que o time precisa de atenção para voltar com a taça.

“A melhor maneira de retribuir para torcida é com título. É um time muito qualificado que já vem mostrando isso ao longo dos anos, mas a gente conseguiu fazer um grande jogo em casa, que era muito importante começar e ganhar o jogo da melhor maneira possível. Mas não acabou. É um grande time, treinador e na casa deles. São outros 90 minutos que a gente precisa de atenção para no fim celebrar o título”, destacou.

O Flamengo venceu por 3 a 1, no Maracanã. Assim, pode perder por um gol de diferença que leva o troféu. Uma vitória do Galo por dois gols, leva a disputa aos pênaltis. A partir de três, os mineiros conquistam a Copa do Brasil.

O experiente zagueiro também foi questionado sobre a imposição mesmo fora de casa contra o Cruzeiro. David Luiz ressaltou a filosofia do técnico Filipe Luís para conquistar as vitórias e trabalho diário no Flamengo.

“A didática implementada pelo Filipe e sua comissão em que todos estão incluídos, fazendo esse trabalho de filosofia que vai ser implantada dentro do jogo. É um futebol de imposição técnica e posse de bola ou seja ela física como pressão alta. É algo que a gente trabalha todos os dias. Seja dentro ou fora de casa, a gente procura mostrar a força do grupo”.

Parte mental dos jogadores

“Questão emocional é a grande dificuldade da sociedade. Hoje em dia a depressão, ansiedade é constante, não só o jogador de futebol, mas o ser humano. É o grande adversário que a gente enfrenta. Muitos chegam ao profissional com qualidade técnica e pensam que no futebol profissional vai ser a mesma coisa. Sempre tento situar eles onde estão, o que podem fazer, o que devem fazer e onde podem chegar. Sem sonho, mesmo a curto ou longo prazo, você não consegue viver nada. Eles devem existir para que você conseguir trilhar um caminho”, destacou.

