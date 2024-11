Mano Menezes fará improvisação no ataque do Fluminense

Técnico tricolor opta pelo lateral-direito Guga no lugar de John Arias no ataque; Flu ainda tem outros desfalques - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

Recheado de desfalques para enfrentar o Internacional nesta sexta-feira (8), o Fluminense deverá ter uma improvisação no ataque. Nesta quinta (7), véspera do confronto, o Tricolor encerrou a preparação para o duelo em questão no último treino no CT Carlos Castilho antes de viajar a Porto Alegre.

Assim, a novidade deverá ficar por conta do lateral-direito Guga atuando no ataque. O técnico Mano Menezes, de acordo com publicação do “ge” desta quinta, testou o jogador na vaga do ponta Jhon Arias, suspenso.

Além do colombiano, o Flu também não conta com o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Santos, o meia Ganso e o atacante Kauã Elias pelo mesmo motivo. Assim, Mano mudará bastante a equipe que vai a campo contra o Colorado. Seus respectivos substitutos devem ser Vitor Eudes, Manoel, Bernal e Cano, respectivamente.

A provável escalação do Fluminense é, então, a que segue: Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Lima; Guga, Keno e Cano.

Em 14º, o Fluminense pode ganhar quatro posições na tabela caso vença a partida no Beira-Rio. Iria, então, a 40 pontos, deixando Corinthians, Vitória, Grêmio e Atlético-MG (este, com um jogo a menos) para trás. Já o Inter, quinto colocado, com 56 pontos, pode voltar à quarta posição, hoje ocupada pelo Flamengo, que venceu o Cruzeiro no encerramento da 32ª rodada e subiu para 58 pontos.

