Empresário de Bruno Henrique, do Flamengo, se manifesta sobre investigação

O empresário do atacante Bruno Henrique, Denis Ricardo, falou sobre sobre a situação do jogador, alvo de operação da Polícia Federal nesta semana. Ele é investigado por manipulação de resultados para ganho em apostas esportivas. No entanto, o agente reforçou que o jogador está ‘tranquilo” quanto à situação.

“É uma situação que está sendo muito bem conduzida pelo nosso jurídico. Estamos tranquilos. Sabemos da idoneidade do cliente, da situação dos fatos. Esperamos nos pronunciar de forma oficial no momento certo. (O Bruno Henrique )Está tranquilo”, afirmou Denis Ricardo à Itatiaia.

A investigação veio a público na segunda (4), em momento decisivo da temporada, entre os jogos do Flamengo com o Atlético pela decisão da Copa do Brasil. Apesar disso, Bruno Henrique pediu para seguir a programação normal junto ao elenco.

“Graças a Deus. Está conseguindo performar há muitos anos em uma equipe que é referência, como o Flamengo, a gente espera que ele consiga mais êxito como já conseguiu até agora”, afirmou o agente.

Bruno Henrique foi alvo de hostilidades de torcedores do Cruzeiro, no Independência. Os torcedores gritaram “bandido para o jogador e arremessaram copos em direção ao campo. O árbitro da partida, Gustavo Ervino Bauermann, pegou um dos copos e entregou para sua equipe.

O que aconteceu?

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, se tornou alvo de investigações de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro. O jogador, aliás, vem sendo investigado por ter sido expulso no duelo contra o Santos, para beneficiar apostadores. O embate aconteceu no dia 1° de novembro de 2023.

Durante a partida entre Santos e Flamengo, no Mané Garrincha, onde o Peixe venceu por 2 a 1, Bruno Henrique levou cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo. O atacante, afinal, não concordou com a advertência, reclamou de forma acintosa e acabou expulso pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul.

Por fim, a Operação, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDF), ocorre em apoio do Gaeco/MPRJ. A ação, afinal, investiga o suposto envolvimento de Bruno Henrique em manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro de 2023.

Agentes da PF, afinal, cumpriraram 12 mandados de busca e apreensão na terça-feira (5) nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (BH), Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG).

