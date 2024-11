São Paulo: Arboleda leva pancada em treino e vira dúvida contra o Athletico-PR

O São Paulo pode ter o desfalque de Arboleda para o jogo contra o Athletico-PR no sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis. Afinal, nesta quinta-feira (7), o zagueiro levou uma pancada na perna direita na reapresentação do elenco depois da vitória sobre o Bahia por 3 a 0. O equatoriano já iniciou o tratamento no local.

O jogador ficou na reserva contra os baianos por opção do técnico Luis Zubeldía. Arboleda entrou no segundo tempo no lugar de Jamal Lewis, com Sabino virando lateral-esquerdo em Salvador.

LEIA MAIS: São Paulo tenta vencer dois jogos seguidos após mais de dois meses

Como atuou por cerca de 40 minutos, o defensor foi a campo com os demais reservas na atividade desta quinta-feira e, com a pancada, iniciou o tratamento no CT à tarde. Assim, deve repetir o procedimento na sexta para saber se tem condições de jogo.

Zubeldía também tem outra dúvida para o confronto contra o Furacão. Afinal, Welington está em recuperação de um edema na coxa esquerda. Assim, a tendência é que Jamal Lewis siga como titular no São Paulo. Outra opção é jovem Patryck Lanza, que já treina com os companheiros após lesão na clavícula.

Já Michel Araújo fez mais um treino no campo com os preparadores físicos. Ele está em tratamento de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Dessa maneira, deve voltar a jogar somente no ano que vem.

