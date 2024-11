Flamengo prepara esquema de segurança para torcedores em Minas Gerais

De olho na segurança dos torcedores que estarão presentes no segundo jogo da final entre Atlético Mineiro e Flamengo, na Arena MRV, no domingo (10), o clube informou na tarde desta quinta-feira (7) que a diretoria do Rubro-Negro entrou em contato com governos e órgãos de segurança do estado de Minas Gerais para facilitar a assistência necessária à torcida do clube carioca.

Dessa forma, segundo a nota oficial, a Polícia Militar do Rio de Janeiro terá uma logística de encontro e escolta até a divisa com Minas Gerais, quando a PM mineira ficará responsável pela segurança. Assim, o clube pede que os torcedores sigam as orientações das autoridades locais para evitar quaisquer problemas. Confira a nota oficial do clube.

Nota Oficial O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em nome do presidente, Rodolfo Landim, do vice-presidente, Rodrigo Dunshee, e do vice-presidente de gabinete, Diogo Lemos, entrou em contato com governos e órgãos de segurança para facilitar a assistência necessária aos… pic.twitter.com/zJfc9WEGpe — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2024

O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no domingo pelo jogo decisivo da Copa do Brasil. A equipe vai para a partida com dois gols de vantagem, uma vez que venceu o primeiro duelo no Maracanã por 3 a 1, com um gol de Arrascaeta e dois do Gabigol. Alan Kardec descontou para a equipe mineira.

Com isso, o clube carioca pode perder por até um gol de diferença. Caso o Galo consiga uma vitória por dois de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.

