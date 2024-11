São Paulo vence Tuna Luso e avança para semifinal da Copa do Brasil Sub-20

Osório e Ryan Francisco garantem o triunfo por 2 a 0 do Tricolor sobre o time paraense em Cotia (SP); Bahia será o próximo adversário - (crédito: Divulgação/São Paulo)

O São Paulo confirmou o favoritismo diante da Tuna Luso e está na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quinta-feira (7), o time paulista venceu por 2 a 0 no CT em Cotia (SP), pelas quartas de final. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1.

Osório e Ryan Francisco, ambos na reta final da partida, anotaram os gols do Tricolor, que atuou o jogo todo no ataque. Na próxima fase, haverá um choque de tricolores. Afinal, o adversário será o Bahia, que eliminou o Goiás. O segundo e decisivo jogo será em Salvador (BA).

Antes, porém, o São Paulo terá pela frente a primeira partida da decisão do Estadual da categoria, contra o Novorizontino, no domingo (10), às 20h (de Brasília), no Estádio Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

A Tuna Luso, por outro lado, volta a jogar na próxima terça-feira (12), quando enfrenta o Belenense, às 15h30, no CEJU, pela segunda rodada do Campeonato Paraense Sub-20.

