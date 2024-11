Ramón Díaz será obrigado a ajustar defesa do Corinthians; veja provável escalação

O Corinthians enfrentará o Vitória neste sábado (09), no estádio do Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 16h30 (de Brasília), e o técnico Ramón Díaz fará mudanças no setor defensivo da equipe.

Nesta quinta-feira (07), ele já começou a esboçar a provável escalação, pois não contará com os defensores André Ramalho e Cacá, ambos lesionados. Assim, o comandante deve retornar ao esquema com quatro defensores. Duas alterações são certas: Fagner e Matheus Bidu entrarão nas laterais direita e esquerda, substituindo Matheuzinho e Hugo, que estão suspensos. No meio de campo, Igor Coronado retorna de suspensão e será relacionado.

Leia mais: Em alta, Yuri Alberto assume vice artilharia da Neo Química Arena

Provável Corinthians

O provável Corinthians para encarar o Vitória é: Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Alex Santana (ou Charles) e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Corinthians e Vitória somam a mesma pontuação no Brasileirão, ambos com 38 pontos. Portanto, trata-se de um duelo direto na luta para se distanciar do Z4 e, quem sabe, garantir uma vaga na próxima Sul-Americana.

