Ingressos da final da Libertadores para a torcida do Botafogo estão quase esgotados

Dois dos três setores destinados a torcida do Alvinegro já estão esgotados; Venda para público geral abre no domingo - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

Na expectativa de viver um momento histórico, a torcida do Botafogo está próximo de esgotar os ingressos para a final da Libertadores. A equipe enfrenta o Atlético Mineiro, no dia 30 de novembro, no Más Monumental, em Buenos Aires.

O setor exclusivo da torcida do clube carioca já possui 15 mil ingressos vendidos, de acordo com o site argentino “Doble Amarilla”. Além disso, dos três setores disponíveis para o Botafogo, dois já estão esgotados.

Ao todo, são cerca de 20 mil ingressos disponíveis à cada torcida, nos setores que ficam atrás dos gols – e de responsabilidade de cada clube. Por outro lado, o Galo já vendeu 7 mil bilhetes até esta quinta-feira (7).

Além disso, os setores centrais, liberados para as duas torcidas, também estão com ingressos à vendas. O estádio ainda conta com espaços para patrocinadores e protocolo da Conmebol, entidade responsável pela competição.

Até o momento, apenas sócios-torcedores de alguns planos do Alvinegro podem comprar os ingressos. No entanto, a venda para os demais planos ainda vão abrir na sexta-feira e no sábado. Já para o público geral abre no próximo domingo (10), às 12h.

Essa é a primeira vez que o Botafogo vai disputar a final da Libertadores. Assim, a equipe está em busca de um título inédito para a história do clube. Além disso, o Alvinegro pode entrar em campo para a partida decisiva com o título do Campeonato Brasileiro e, dessa forma, conquistar dois títulos em uma semana. Para isso, precisa vencer os próximos quatro jogos na competição e o último deles será quatro dias antes da final.

