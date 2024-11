Cruzeiro dá detalhes sobre venda de ingressos para final da Sul-Americana

Raposa terá pela frente o Racing-ARG, em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Nesta quinta-feira (7), o Cruzeiro deu a largada para a venda de ingressos para a decisão da Copa Sul-Americana, frente ao Racing-ARG, em jogo único, no dia 23 de novembro. A final será no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

A comercialização teve início às 18h (de Brasília), prioritariamente para os parceiros comerciais da SAF celeste, assim como patrocinadores. Os sócios-torcedores, por outro lado, poderão comprar seus bilhetes nesta sexta-feira (8).

Conforme disponibilidade, será permitirá a compra de até quatro ingressos por sócio. Em caso de sobra de bilhetes, a venda para o público em geral será a partir de sábado (9), às 11h. O Cruzeiro, contudo, ainda divulgará detalhes sobre a plataforma de comercialização e valores.

Cada clube terá direito a 12 mil entradas para setores reservados apenas a eles. Os demais ingressos, para áreas comuns de torcida mista, estão sendo vendidos pela Conmebol desde 29 de outubro, com preços entre R$ 566 e R$ 1.132.

A capacidade do estádio, pertencente ao Cerro Porteño, é de aproximadamente 45 mil pessoas. Diante desse cenário, Pedro Lourenço, dono da SAF da Raposa, realizou o frete de 50 ônibus para seguir viagem rumo ao Paraguai, sem o repasse dos custos aos torcedores. O clube também dará novas informações a respeito desse assunto.

