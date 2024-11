Com o retorno de Serna, Fluminense embarca para o Sul

O próximo desafio do Tricolor é contra o Internacional, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Com desfalques importantes, o Fluminense embarcou para Porto Alegre nesta quinta-feira (7), para enfrentar o Internacional. Mas apesar das baixas, o Tricolor poderá contar com o retorno de Serna, que se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e, segundo ge, viajou com a equipe.

Além dele, o Fluminense não contará com Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauan Elias, já que receberam o terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 contra o Grêmio. Felipe Melo também está fora, por ter sido expulso no mesmo confronto, mesmo estando no banco de reservas. Ignácio, com dores no joelho direito, é outro desfalque.

Ainda de acordo com o ge, a provável escalação do Flu será: Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa: Bernal, Martinelli e Lima; Guga, Keno e Cano. A novidade pode ser o lateral-direito Guga improvisado no ataque.

Confira a lista dos relacionados do Fluminense:

Goleiros: Vitor Eudes, Gustavo Ramalho e Kevyn Vinícius;

Defensores: Antônio Carlos, Thiago Silva, Manoel, Samuel Xavier, Guga, Diogo Barbosa, Gabriel Fuentes;

Meio-campistas: Lima, Wallace Davi, Felipe Andrade, Martinelli, Terans, Bernal, Nonato, Renato Augusto;

Atacantes: Cano, Keno, John Kennedy, Isaac, Serna, Marquinhos.

A equipe do Fluminense enfrenta o Internacional nesta sexta-feira (8), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda luta contra a zona de rebaixamento e está na 14ª posição, com 37 pontos.

