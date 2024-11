Números mostram Palmeiras dependente de Estêvão em disputa pelo título

O jogador Est..v..o, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do EC Juventude, durante partida v..lida pela trig..sima rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, no Est..dio Alfredo Jaconi. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O Palmeiras observa, com preocupação, o Botafogo abrir seis pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe soma agora dois jogos sem vitórias, ao empatar com o Fortaleza em casa e, na última segunda-feira (4), perdeu o clássico para o Corinthians em Itaquera.

Diante disso, quais fatores poderiam explicar essa queda repentina do Alviverde? A dependência de Estêvão, sem dúvida, é um deles. Afinal, quando a jovem promessa do Palestra não marca gols ou contribui com assistências, o poder ofensivo da equipe simplesmente não aparece. Nos jogos contra Fortaleza, Juventude, Cuiabá e Athletico, por exemplo, Estêvão esteve envolvido em todos os gols do time.

No contexto geral, nas últimas partidas, Estêvão acumulou seis gols e três assistências, com uma média de participação a cada 33 minutos em campo. No entanto, quando ele não marcou ou não participou das jogadas, o Palmeiras não conseguiu balançar as redes, como foi o caso da partida contra o Corinthians, em que o time foi superado por 2 a 0.

Quando Estêvão está fora de campo, quem costuma atuar em seu lugar é Felipe Anderson, que ainda não mostrou a que veio. Já Rony, por outro lado, não possui o prestígio da torcida.

Em 2023, o Palmeiras precisou de Endrick para reverter desvantagens. Agora, a confiança está depositada em Estêvão. Mas será que o craque terá o mesmo impacto até o fim do Brasileirão? O time precisa colaborar mais para que essa resposta seja positiva.

