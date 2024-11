Em meio aos desfalques, Fluminense deve ter dupla de zaga inédita contra o Inter

Com as ausências de Thiago Santos, Felipe Melo e Ignácio, Mano deve colocar em campo a dupla Manoel e Thiago Silva contra o Colorado - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O técnico Mano Menezes completou um turno no comando do Fluminense e irá reencontrar, na próxima rodada, a equipe de sua estreia à frente da equipe carioca. No entanto, o profissional terá inúmeros problemas para escalar o time, visto que seis jogadores estão suspensos. Diante disso, deve colocar em campo uma dupla de zaga que ainda não atuou junta pelo Campeonato Brasileiro.

Afinal, o Tricolor não terá três zagueiros à disposição para o duelo com o Internacional, marcado para esta sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Thiago Santos e Felipe Melo estão suspensos. O primeiro pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o segundo foi expulso ao fazer gesto de que o time foi roubado diante do Grêmio.

Além disso, Ignácio voltou a sentir dores no joelho esquerdo, que operou recentemente, e deve ficar de fora do confronto com o Colorado. Assim, a tendência é que Manoel faça dupla com Thiago Silva, sendo a nona em vinte rodadas sob o comando de Mano Menezes.

O camisa 26 foi titular em quatro jogos consecutivos antes do retorno do “Monstro”. No entanto, deu espaço para o ídolo tricolor, ainda mais depois de sua falha no lance do pênalti que gerou o gol do triunfo do Vitória, em Salvador. Antônio Carlos seria outra opção para ser titular no setor, entretanto perdeu espaço na equipe.

Outros desfalques importantes

Além de Thiago Santos e Felipe Melo, Fábio, Ganso, Arias e Kauã Elias também estão suspensos. Diante disso, Mano terá desfalques em quase todos os setores do time, assim como a saída de Marcelo, que rescindiu contrato com o clube após o atrito que teve com o treinador no duelo com o Grêmio.

O Fluminense tentará a primeira vitória no campeonato sem a presença do colombiano, que é o artilheiro do time com 13 gols e já soma oito passes que resultaram em tentos. Outra ausência importante será a de Ganso, que tem sido essencial para municiar o sistema ofensivo e fazer a engrenagem girar. A tendência é que o polivalente Lima exerça a função de meia nesta partida.

Arias, aliás, está na lista de convocados da Colômbia para a próxima Data-Fifa, quando a seleção enfrenta o Uruguai, no estádio Centenário, no dia 15 de novembro, e o Equador, no dia 19, às 18h (de Brasília) no Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla. Ele, então, retorna para o jogo com o Fortaleza, que acontece dia 22, no Maracanã.

Por fim, o Tricolor soma 37 pontos, na 14ª colocação, três à frente que o Athletico-PR, primeiro time presente no Z4. O Furacão, por sua vez, tem um jogo a menos que seus adversários na briga contra o rebaixamento.

Duplas de zaga do Fluminense com Mano pelo Brasileirão

Thiago Silva e Thiago Santos: quatro vitórias (Cuiabá, Palmeiras, Bahia e São Paulo) um empate (Grêmio) e uma derrota (Juventude);

Antônio Carlos e Thiago Santos: dois empates (Internacional e Criciúma) e uma derrota (Atlético-GO);

Thiago Silva e Antônio Carlos: uma vitória (Red Bull Bragantino);

Ignácio e Thiago Santos: uma derrota (Vasco);

Thiago Silva e Ignácio: um empate (Corinthians);

Thiago Silva, Thiago Santos e Felipe Melo: uma vitória (Atlético-MG);

Manoel e Antônio Carlos: duas derrotas (Fortaleza e Botafogo);

Manoel e Thiago Santos: três vitórias (Athletico, Cruzeiro e Flamengo) e uma derrota (Vitória)

* A conta não incluí as duas partidas pela Copa do Brasil e quatro pela Libertadores sob o comando do treinador

