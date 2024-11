Palmeiras tem grande retrospecto contra o Grêmio em seus domínios

Verdão tem supremacia contra o Tricolor Gaúcho no estado de São Paulo e busca novo triunfo para seguir sonhando com título brasileiro - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras encara o Grêmio nesta sexta-feira (08/11), às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão precisa vencer para seguir sonhando com o tricampeonato brasileiro. Para isso, o Alviverde se apega no grande retrospecto que tem contra o Tricolor Gaúcho jogando em seus domínios.

Afinal, esta será a 50ª vez que Palmeiras e Grêmio se enfrentarão no estado de São Paulo. Em 49 jogos, o Verdão venceu 31 e marcou 99 gols, enquanto o Tricolor Gaúcho venceu apenas quatro e marcou 41 gols. Além disso, houve 14 empates.

Aliás, os últimos três confrontos entre as equipes no Allianz Parque, tiveram vitórias do Palmeiras. Duas delas marcantes. No ano passado, o Verdão não tomou conhecimento e goleou por 4 a 1. Além disso, em 2020, os dois clubes decidiram a Copa do Brasil e o Alviverde venceu o segundo jogo da decisão em seu estádio por 2 a 0.

Outra curiosidade é que o Grêmio é o time que o Palmeiras mais venceu pelo Campeonato Brasileiro: são 36 vitórias em 78 jogos, seguido por Fluminense, com 34 em 68 jogos, além do Vasco, com 32 triunfos em 63 embates.

Zagueiro do Palmeiras projeta duelo dificil

Contudo, o zagueiro Gustavo Gómez projeta um duelo muito complicado. Afinal, o Grêmio também tem suas pretensões no campeonato e precisa vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

“Vai ser um jogo difícil. Eles estão precisando ganhar também, mas nós temos que trabalhar da melhor forma, fazer nosso jogo, colocar muita intensidade e ser um pouco também mais eficazes para poder depois controlar o jogo e conseguir mais uma vitória aqui em casa com a nossa torcida, que nos ajuda muito em cada jogo”, disse o zagueiro.

