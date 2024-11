Zagueiro do sub-20 deve ser novidade do Corinthians contra o Vitória

Com muitos problemas no setor defensivo, Ramón Díaz deve levar Renato para Salvador e ser opção na zaga do Timão contra o Rubro-Negro Baiano - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians pode ter uma novidade na lista de relacionados para o duelo contra o Vitória, neste sábado (09), às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com muitos desfalques no sistema defensivo, o técnico Ramón Díaz deve levar para Salvador o zagueiro Renato, de apenas 20 anos.

O uso de Renato foi a alternativa encontrada pela comissão técnica para suprir as ausências de Cacá e André Ramalho, lesionados. O primeiro está com uma lesão no quadril e sem prazo para volta, enquanto o segundo machucou a coxa esquerda no Dérbi e só deve retornar no final do mês.

Caso esteja no grupo, será a primeira aparição de Renato sob o comando de Ramón Díaz. O jogador de 1,88m recebe muitos elogios na base, principalmente em jogadas de bola aérea. O garoto fez dupla com João Pedro Thoca, que também atuou no profissional do Timão e atualmente está emprestado ao Ceará. A dupla fez muito sucesso no Sub-20 do Corinthians.

Desfalques do Corinthians contra o Vitória

Para a partida contra o Vitória, Ramón deve escalar a equipe com dois defensores, utilizando Félix Torres e Gustavo Henrique. Uma alternativa seria Caetano, mas o zagueiro está afastado por ainda não ter renovado seu contrato com o Timão. Outra opção seria improvisar Raniele no setor, algo que ele já realizou com a camisa do Corinthians nesta temporada.

Contudo, a tendência é que Renato seja a primeira opção para substituir Félix Torres e Gustavo Henrique contra o Vitória. O garoto e toda delegação viaja na tarde desta sexta-feira (8) para Salvador, para o duelo contra o Vitória.

