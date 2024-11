Santos mantém futuro de Carille indefinido

Treinador divide opiniões no Peixe e ainda não sabe se será o comandante do Alvinegro Praiano na próxima temporada - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos ainda não definiu quem será o seu treinador em 2025. A possibilidade de manter Fábio Carille é um assunto que vem sendo discutido internamente no Peixe, mas não é algo que seja um consenso entre todos da diretoria. A intenção é que a decisão seja tomada após a conquista do acesso para a Série A.

Há uma ala no clube que entende que a permanência de Carille é a melhor solução para o Santos. Pesa a favor do treinador os bons resultados recentes na disputa da Série B do Brasileirão, a iminência da conquista do título nacional e a excelente relação construída com o elenco. O treinador conquistou a confiança de nomes experientes como Pituca, Gil e Giuliano.

Por outro lado, a diretoria sabe que existe uma forte rejeição da torcida em relação à continuidade de Fábio Carille. O nome do treinador é constantemente vaiado e criticado pelos torcedores, principalmente em jogos na Vila Viva Sorte. Assim, os nomes fortes podem ser muito pressionados se o treinador permanecer.

O martelo ainda não está batido. Em alguns momentos da temporada, a saída da atual comissão técnica foi encarada como uma questão de tempo. Principalmente no primeiro turno, quando o Santos chegou a ficar fora do G-4 e teve o acesso ameaçado. Agora, a diretoria entende que, por conhecer o elenco, a continuidade de Carille é uma boa opção.

Aliás, para romper o contrato e ir em busca de um novo treinador, a diretoria do Peixe teria que pagar a multa rescisória de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Somados, os fatores fazem com que o Santos dê um passo atrás e analise a situação com maior cuidado nos bastidores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.