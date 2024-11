Ex-Arsenal se manifesta sobre ataque antissemita em Amsterdã

Jogadores começaram a se manifestar nas redes sociais sobre os ataques a torcedores israelenses do Maccabi Tel Aviv em Amsterdã. O atleta Hakim Ziyech, ex-Arsenal, usou sua conta no Instagram para se posicionar sobre o ‘incidente’ que deixou cinco hospitalizados e ao menos 62 detidos.

“Se não são mulheres e crianças, eles [israelenses] fogem. ‘Palestina Livre’.”, escreveu o ex-Arsenal em seus stories.

Veja publicação

Ataque antissemita

Autoridades da Holanda classificaram os ataques e atos de vandalismo, na noite dessa quinta-feira (7), como demonstrações antissemitismo. A Embaixada de Israel no país comunicou que centenas de adeptos do Maccabi – clube que disputa a Liga Europa – se tornaram vítimas de uma emboscada na capital holandesa antes do jogo contra o Ajax. Ao menos 62 pessoas acabaram detidas e cinco hospitalizadas.

“Multidões entoavam slogans anti-Israel e compartilhavam orgulhosamente vídeos de seus atos violentos nas redes sociais — chutando, batendo, até mesmo atropelando cidadãos israelenses,” escreveu o perfil da embaixada nas redes sociais.

Israel envia resgate

Nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, Israel enviou dois aviões para buscar os torcedores que permanecem em Amsterdã. A decisão recebeu apoio de grupos após vídeos da intervenção policial aos confrontos de rua circularem nas redes sociais.

A ordem para o envio dos aviões teve confirmação do gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A autoridade determinou urgência no resgate devido à violência do incidente. Já o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, disse estar “horrorizado pelos ataques antissemitas aos cidadãos israelenses” e classificou tais atos como “completamente inaceitáveis”.

Maccabi e Ajax se manifestam

Os clubes emitiram nota de repúdio aos ataques em Amsterdã na noite de quinta-feira (7). O duelo terminou com a vitória do Ajax por 5 a 0 sobre o Maccabi Tel Aviv, pela quarta rodada da Liga Europa.

“Após uma partida esportiva de futebol com uma boa atmosfera em nosso estádio – pela qual agradecemos a todas as partes envolvidas pela boa cooperação – ficamos horrorizados ao saber o que aconteceu no centro de Amsterdã ontem à noite. Condenamos veementemente essa violência”, dizia o comunicado do

Ajax.

“O Departamento para Israelenses no Exterior do Ministério das Relações Exteriores solicita informações sobre israelenses atualmente em perigo em Amsterdã. As informações serão usadas pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Embaixada de Israel na Holanda”, destacou o Maccabi em sua nota.

