Alcaraz, do Flamengo, revela inspiração em Erick Pulgar

“Sempre tento copiar a batida do Erick (Pulgar). Com David (Luiz), brincamos com ele dizendo que ele tem a batida muito parecida com a do Pirlo. Justamente quando chutei como Erick por sorte fiz o gol, mas depois foi anulado. Mas não importa, estou feliz pela atuação da equipe”, revelou.

Além disso, Alcaraz projetou o duelo contra o Atlético Mineiro. As equipes se enfrentam pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil.

“Agora temos que focar no domingo, vai ser uma partida muito difícil, mas sabemos que somos Flamengo e que temos que propor o jogo. Temos a vantagem de dois gols e temos que fazer uma grande partida para levar o troféu para o Maracanã e festejar com toda a torcida”, disse.

O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV, no domingo (10). O Rubro-Negro venceu a primeira partida por 3 a 1 e, portanto, com qualquer vitória simples, empate ou derrota por um gol de diferença conquista o título da competição. Por outro lado, uma vitória por 2 a 0 do Galo leva a decisão para os pênaltis.

