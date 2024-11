Inglesa recebe ofertas de namoro de fãs da Premier League por razão incomum

Localização privilegiada do imóvel próximo a estádio do Campeonato Inglês causou uma reviravolta na vida de Noemi Oberhauser - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

A Premier League é considerada a principal liga de futebol do mundo. Por isso, criou uma legião de fãs do torneio pelo planeta. Assim, tal admiração interferiu até na vida da inglesa Noemi Oberhauser, de 24 anos. Ela mora próximo a um dos estádios onde um dos clubes que disputa a competição manda as suas partidas.

Noemi reside em um apartamento com vista privilegiada para o Gtech, casa do Brentford, nas adjacências de Londres. Assim, o imóvel permite criar uma espécie de “camarote”. Tal curiosidade influenciou até a sua vida amorosa. Isso porque a inglesa passou a receber alguns convites para encontro.

Ela cita que muitos pretendentes deixam perceptível o desejo de aproveitar a vista privilegiada para assistir a um jogo do Brentford pela Premier League ao lado dela.

Ela relatou que há uma diversidade de propostas desde elogios até pedidos de casamento. Noemi contou que, em tom de descontração, um seguidor brincou.

“Casa comigo?”, revelou a inglesa.

Mesmo com a empolgação de muitos torcedores da Premier League, Oberhauser detalhou que não vem aceitando determinadas investidas. No caso, os convites com clara intenção de aproveitar a localização de sua residência.

Ela confessa gostar deste cenário de interesse e administra esta situação com leveza. No entanto, ainda não planeja transformar sua casa em um camarote.

Premier League muda a vida de jovem inglesa

As mudanças ocorreram a partir do momento que Oberhauser passou a compartilhar a vista do seu apartamento em suas redes sociais. Atualmente, ela tem 17 mil seguidores em suas redes sociais.

Tal movimentação dos fãs da Premier League, pela chance acompanhar uma partida da competição do conforto de uma casa, provocou outra modificação em sua rotina. O aluguel que era de 1.200 libras (aproximadamente R$ 9 mil na cotação atual) recebeu um aumento pela proximidade com o estádio.

