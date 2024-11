Botafogo x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso recebe o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro para manter-se confortável na liderança do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 67 pontos, recorde em sua história, o Botafogo volta a campo para manter a folga na dianteira e se aproximar cada vez mais do tricampeonato nacional. Neste sábado (9), às 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada da competição, o Alvinegro tem, então, a obrigação de vencer o Cuiabá, em casa, no Estádio Nilton Santos, com bom público. O adversário do Glorioso está na zona de rebaixamento, ocupando, aliás, a penúltima colocação, com apenas 28 pontos.

Como chega o Botafogo?

Desta vez, o técnico Artur Jorge terá um time completo à disposição. Afinal, o zagueiro Bastos, suspenso, não participou da goleada sobre o Vasco por 3 a 0, na terça-feira (5), no mesmo Colosso do Subúrbio. Assim, o Palanca Negra retorna na vaga de Adryelson. Entre as ausências, somente os atacantes Nascimento e Jeffinho, lesionados já há um bom tempo. A espinha dorsal que levou Botafogo à final da Libertadores e à liderança isolada do Brasileirão está intacta.

Favorito por uma ampla margem e com quase 80% de chances de ser campeão, o Botafogo terá que lidar com fatores humanos, com mencionou o técnico bracarense na última entrevista coletiva. A ansiedade de se aproximar de uma conquista estará próxima aos jogadores. No aspecto tático, a equipe terá de superar um rival que deve se perfilar com linhas baixas e postura extremamente defensiva.

Como chega o Cuiabá?

Desesperado e sem vencer há quatro jogos, o Cuiabá precisa tirar uma desvantagem de sete pontos para o Bragantino, último time acima do Z4. Mas sabe, também, que não pode encarar o Botafogo de peito aberto. É, portanto, com este dilema que o Dourado entra em campo para evitar o seu primeiro rebaixamento na elite.

O volante Sobral, com acúmulo do cartões amarelos, não enfrenta o time local. Emprestado ao Cuiabá, o meia Sauer, que pertence ao Botafogo, por questões contratuais, também não joga. Na defesa, mais problemas. O zagueiro Empereur se recupera de uma pancada no pé esquerdo e deve seguir fora. Em contrapartida, Clayson, que cumpriu suspensão na última rodada, está de volta ao ataque.

Onde assistir?

Globo (TV aberta) e Premiere (Pay Per View) transmitem a partida.

BOTAFOGO x CUIABÁ

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 9/11/2024, às 16h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Jesus. Técnico: Artur Jorge

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alves e Ramon; Filipe Augusto, Denilson e Fernandes; Lacerda, Clayson e Pitta. Técnico: Bernardo Franco

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cuz (MS) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.