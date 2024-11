Flamengo pode contar com retorno de Luiz Araújo na final

O jogador está fora desde o dia 15 de setembro, por conta de uma lesão no joelho direito que ele sentiu no empate contra o Vasco por 1 a 1. A previsão do departamento médico do clube era que o retorno acontecesse justamente nos primeiros dias de novembro. Em vídeo publicado pela “Fla TV”, é possível ver o jogador realizando sua primeira atividade em campo após a recuperação.

Após a partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (6), o técnico Filipe Luís mostrou expectativa sobre o retorno de Luiz Araújo para o confronto. Além disso, o treinador também falou sobre De la Cruz.

“Tenho a esperança que tanto o Nico (De la Cruz) e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo, e isso fortalece muito o elenco, se esses dois voltarem, com os cinco que não viajaram (para o jogo contra o Cruzeiro). O médico vai falar melhor do que eu, mas a informação que eu posso passar agora é essa”, disse Filipe Luís.

O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV, no domingo (10), pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e, portanto, precisa de um empate ou qualquer vitória para ficar com o título da competição. Por outro lado, se o Galo vencer por dois gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

