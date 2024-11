André Ramalho quer Corinthians protagonista em 2025

O Corinthians vive um novo momento após derrotar o Palmeiras por 2 a 0 na última rodada e respirar um pouco na luta contra o rebaixamento. A arrancada do Timão no Campeonato Brasileiro, aliás, faz a equipe sonhar com voos maiores, como a classificação para competições continentais no ano que vem. Contudo, o que o Alvinegro quer para 2025 é voltar a ser protagonista. Pelo menos é o que garante André Ramalho.

O defensor pediu para o Corinthians ”brigar por todos os títulos” na próxima temporada e vê como grande objetivo para esta reta final de 2024 a vaga para a Sul-Americana.

“Esse tem que ser o nosso objetivo (voltar a ser protagonista em 2025). Temos um elenco qualificado para isso e estamos em um clube dessa proporção. Logicamente temos que entender que estamos falando do ano seguinte e o nosso foco ainda tem que ser passar por essa situação, tudo que vem acontecendo e finalizar bem o ano. Não só se distanciar da zona do rebaixamento, mas também brigar pela Sul-Americana. Muita gente fala da Libertadores. Mas a gente sabe que é muito difícil porque tem que ganhar todos os jogos para isso, o que é possível, porém temos que manter os pés no chão”, disse André Ramalho, em entrevista para o jornalista André Hernán.

“Esse ano brigar o máximo possível e, sim, 2025 trabalhar para poder ser o Corinthians que todo mundo conhece. Brigar por todos os títulos possíveis. Essa é a missão do clube e a nossa, esse tem que ser o pensamento para todos que estão aqui. Quem pensa diferente disso acho que não tem que estar aqui. A mentalidade de todo mundo aqui, dentro desse clube, tem que ser sempre jogar por títulos e brigar pelo mais alto lugar”, finalizou.

Corinthians sonha com a Sul-Americana

Atualmente, o Corinthians tem 38 pontos, na 13° posição, e está empatado em pontos com o Vitória, mas em desvantagem na tabela por ter menor número de vitórias. Por isso, o rival estaria classificado hoje para a Sul-Americana de 2025. Atualmente, a margem de classificação para o torneio é até a 12ª colocação, podendo aumentar em caso de títulos de times brasileiros em outras competições.

Levando em conta a atual classificação, o G9 pode se tornar realidade caso o Botafogo vença a Libertadores, o Flamengo conquiste a Copa do Brasil, o Cruzeiro seja o campeão da Sula e todos eles terminem o Brasileirão entre os nove melhores colocados. Neste cenário, a zona de classificação para a Sul-Americana ficaria do 10º ao 15º colocado.

