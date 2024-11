Presidente da CBF nega contato com Guardiola, do Manchester City

“Depois do 4 a 1, não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Agora, mais do que nunca, tenho gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível”, disse o treinador.

Guardiola está no City desde a temporada 2016/17

O técnico é considerado um dos melhores da história do futebol e está no Manchester City desde 2016/17, ou seja, há nove anos à frente do clube. Neste período, portanto, conquistou seis vezes a Premier League, uma vez a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, além de outros títulos menores.

Guardiola tem contrato com o clube inglês até junho de 2025 e seu futuro ainda está indefinido. No entanto, Guardiola já demonstrou mais de uma vez o seu desejo de treinar uma seleção. O seu nome já foi especulado no Brasil mais de uma vez.

