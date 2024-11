Final da Libertadores: Setor destinado à torcida do Botafogo está esgotado

Em busca da glória eterna, a torcida do Botafogo esgotou nesta sexta-feira (8) os ingressos para a final da Libertadores. A equipe enfrenta o Atlético Mineiro, no dia 30 de novembro, no Más Monumental, em Buenos Aires.

Dessa forma, foram vendidos os 22 mil ingressos disponíveis para a torcida do Alvinegro no setor Centenário, que fica atrás do gol. Os bilhetes esgotaram em menos de dois dias. Assim, apenas sócio-torcedores do clube carioca conseguiram adquirir a entrada, uma vez que a venda para público geral iniciaria apenas no domingo.

FOGO NO MONUMENTAL ???????? Os sócios @Camisa7Botafogo esgotaram o Setor Centenário para a decisão da Conmebol Libertadores! VAMOS PULSAR PELO SONHO DA AMÉRICA! ??7?? As entradas para os setores mistos seguem à venda no site da Conmebol ????????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/P7yXzIzfOP — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 8, 2024

Além disso, os setores centrais, liberados para as duas torcidas, também estão com ingressos à venda. O estádio ainda conta com espaços para patrocinadores e protocolo da Conmebol, entidade responsável pela competição. A torcida do Galo também tem direito a 22 mil ingressos no setor exclusivo.

Essa é a primeira vez que o Botafogo vai disputar a final da Libertadores. Assim, a equipe está em busca de um título inédito para a história do clube. Além disso, o Alvinegro pode entrar em campo para a partida decisiva com o título do Campeonato Brasileiro e, dessa forma, conquistar dois títulos em uma semana. Para isso, precisa vencer os próximos quatro jogos na competição e o último deles será quatro dias antes da final.

