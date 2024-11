Corinthians treina e deve ter formação tática diferente para pegar o Vitória

Com dois zagueiros machucados e dois laterais suspensos, Ramón Díaz deve voltar ao esquema com dois zagueiros de ofício - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira (8) sua preparação para enfrentar o Vitória neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz deve promover a mudança de esquema tático por conta de lesões e suspensões.

Os jogadores tiveram sessões de vídeos com a comissão técnica antes de irem para academia. No campo, fizeram aquecimento e, em seguida, o treinador promoveu um trabalho de bola parada ofensiva e defensiva com o grupo.

O maior problema para Ramón Díaz é na defesa. Afinal, André Ramalho e Cacá estão machucados, enquanto Caetano está afastado por conta do imbróglio para renovação de contrato. Nas laterais, Matheuzinho e Hugo estão suspensos. Assim, Fagner e Matheus Bidu entram em seus lugares. Por outro lado, Igor Coronado retorna após desfalcar contra o Palmeiras.

Com todos esses problemas, o comandante deve sair do esquema com três zagueiros e retornar para uma linha de quatro na defesa.

Ramón Díaz deve escalar o Corinthians dessa maneira: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Alex Santana (Charles) e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Provável titular na lateral esquerda, Matheus Bidu falou sobre o confronto direto com o Vitória. Em caso de triunfo, o Corinthians abre mais vantagem contra os candidatos ao rebaixamento e entra no grupo que se classificaria para a Sul-Americana.

“É um jogo extremamente difícil, mas sabemos que será primordial para o campeonato. Para brigarmos por coisas maiores. Sonhamos com isso. A equipe está preparada para o que vier. Se Deus quiser, vamos sair com os três pontos na casa adversária”.

