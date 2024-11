Atlético-GO x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo de desesperados neste sábado, no estádio Antônio Acciolly, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Atlético-GO e RB Bragantino fazem um duelo de desesperados neste sábado, às 19h, no estádio Antônio Acciolly, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão é o lanterna da competição, com 25 pontos e precisa de uma arrancada espetacular para se manter na elite do futebol brasileiro. Já o Massa Bruta é o 16° colocado, com 35 pontos e é o primeiro time fora do Z-4. Assim, vencer significa seguir fora da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O Premiere vai transmitir a partida entre Atlético-GO e RB Bragantino.

Como chega o Atlético-GO

Após voltar a vencer na competição, ao bater o Atlético-MG em casa, o Dragão segue com esperanças de permanecer na elite do futebol nacional. Assim, para a partida contra o Massa Bruta, o técnico interino Anderson Gomes não terá o zagueiro Adriano Martins, que terá que cumprir suspensão. Além disso, o meia Jorginho, segue no departamento médico e só deve voltar no ano que vem. Por fim, Bruno Tubarão, Rhaldney e Shaylon estão pendurados e correm risco de ficar fora do próximo embate.

Como chega o RB Bragantino

Por outro lado, o Massa Bruta também terá os seus desfalques. Afinal, o técnico Fernando Seabra não terá nesta partida o volante Matheus Fernandes, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá e agora cumpre suspensão automática. Em contrapartida, Jadsom volta a ficar à disposição após estar suspenso. No Departamento Médico estão o lateral-direito Nathan Mendes, tratando dores na perna esquerda, e o meia Eric Ramires, com uma lesão na coxa esquerda. Por fim, estão trabalho de transição está o atacante Thiago Borbas. Henry Mosquera evoluiu no tratamento e deve ser novidade em Goiânia.

ATLÉTICO-GO X RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada

Data e horário: 9/11/2024, às 19h(de Brasília)

Local: Estádio Antônio Acciolly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Alix Vinícius, Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Rhaldney), Shaylon; Alejo Cruz (Lacava), Derek, Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes (interino)

RB BRAGANTINO: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Raul (Gustavinho), Lucas Evangelista, Vitinho, Lincoln, Jhon Jhon; Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo(MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

