Palmeiras x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (8/11), às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão está com 61 pontos, seis a menos que o líder Botafogo e precisa da vitória para seguir sonhando com o título nacional. Já o Tricolor Gaúcho é o 11° colocado, com 39 pontos, mas está apenas a cinco do Athletico Paranaense, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Assim, um triunfo fora de casa significa se afastar de vez do Z-4. A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 20h, sob o comando de Marcus Cassino.

A cobertura da Voz do Esporte, além de Marcus Cassino, ainda conta com Paulo Carvalho nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Não deixe de acompanhar este jogo com a campeã de 2023 do prêmio Aceesp de melhor mídia digital esportiva.

