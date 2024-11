Neto crava destino de Gabigol em gigante do futebol brasileiro

Apresentador da TV Bandeirantes, Neto revelou o futuro do atacante Gabigol. E ele não será no Flamengo. O jogador de 28 anos tem sido especulado por vários clubes, e o ex-atleta garantiu que o destino do camisa 99 do Rubro-Negro será Belo Horizonte.

Segundo Neto, o atleta vai treinar na Toca da Raposa II, na capital mineira.

“Sei não, hein?! Todo mundo acha que o @gabigol vai para o Corinthians, mas fiquei sabendo que o caminho dele é o Cruzeiro de BH”, disse Neto em suas redes sociais.

Curiosamente, nos últimos dias, Gabigol compartilhou uma mensagem enigmática no Instagram. Ele postou a frase: “The last dance (a última dança)”.

Diretoria promete investimentos

A diretoria do Cruzeiro, através de Pedro Lourenço, prometeu investimentos no setor ofensivo.

“Torcida tem razão (em vaiar). Estamos precisando de jogadores para fazer gol. Não fazemos gol, né? Vamos trazer atacantes para marcar e melhorar. Nós vamos melhorar. Estamos confiantes (para a final da Sul-Americana). Não é por isso (derrota) que está tudo errado. Hoje não fizemos um bom jogo, e a torcida tem razão”, afirmou Pedrinho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.