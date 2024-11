Presidente do Atlético revela sentimento antes da decisão contra o Flamengo

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, esteve na Cidade do Galo nesta sexta-feira (8) e acompanhou o treino antes da decisão contra o Flamengo. Galo e Rubro-Negro se enfrentam no domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O time mineiro perdeu o primeiro jogo na última semana, por 3 a 1, no Maracanã.

Segundo o mandatário atleticano, atletas e comissão técnica estão animados com o jogo e confiantes no potencial da equipe.

“Assisti ao treino, conversei bastante com nosso treinador Milito, a comissão técnica, com os atletas, com o diretor de futebol e outros funcionários do clube. Todos estão animados e otimistas. Sabemos do nosso potencial, da nossa capacidade, e também das dificuldades, pois enfrentamos um dos melhores elencos do futebol brasileiro. No entanto, temos time para jogar e ser campeões”, afirmou à “Rádio Itatiaia”.

Coelho, aliás, também destacou que a equipe terá uma postura diferente no próximo domingo e espera um grande jogo contra o Flamengo.

“A diretoria tem feito tudo o que é possível para dar as melhores condições de trabalho à comissão técnica e aos atletas, que estão se empenhando muito. Todos estão confiantes e otimistas. Tenho certeza de que no domingo vão entrar com muita garra, sangue nos olhos, faca nos dentes. Farão o que for possível para sairmos de lá com um resultado maravilhoso”, completou.

O Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por três ou mais para garantir a taça. O Flamengo ficará com o título em caso de derrota por um gol de diferença.

