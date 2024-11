São Paulo x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor ainda sonho com vaga no G4, enquanto Furacão quer sair da zona de rebaixamento do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

O São Paulo encara o Athletico neste sábado (9/11), às 21h, no estádio do Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, aliás, será entre times com objetivos opostos. Enquanto o Tricolor Paulista é o sexto colocado, com 54 pontos e sonha com uma vaga no G4, o Furacão é o 17°, com 34 pontos, e é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, precisando desesperadamente somar três pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía ainda não sabe se terá o zagueiro Arboleda. Afinal, o defensor levou uma pancada na perna direita no treinamento de quinta-feira (7) e não sabe se terá condições de atuar. Assim, a tendência é a de que a dupla de zaga seja novamente formada por Alan Franco e Sabino. Além disso, o o lateral-esquerdo Welington, que trata um edema na coxa esquerda. A tendência é que Jamal Lewis siga como titular. Recuperado de uma lesão na clavícula, o reserva Patryck Lanza já tem treinado com o elenco, mas ainda não deve atuar. Por fim, Michel Aráujo iniciou transição física após passar por cirurgia no joelho esquerdo, mas só deve voltar em 2025.

Como chega o Athletico

O técnico Lucho González terá de promover pelo menos duas mudanças em relação ao time que perdeu para o Vitória, na última semana. Afinal, Cuello, suspenso, e Nikão, por força de contrato, desfalcam o Furacão. Com Madson ainda no departamento médico, a tendência é a de que Léo Godoy retorne ao time. Outra opção é promover o retorno de Erick ao setor. O volante atuou improvisado na lateral durante a passagem de Martín Varini pelo Furacão. Já no meio de campo, Zapelli deve retomar sua vaga na equipe principal e ter nova chance no Morumbis. Por fim, Christian (lesão muscular) e Canobbio (edema ósseo na lombar) estão fora.

SÃO PAULO X ATHLETICO

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada

Data e horário: 9/11/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

ATHLETICO: Mycael; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Erick, Felipinho e Zapelli; João Cruz, Julimar e Pablo. Técnico: Lucho González

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

