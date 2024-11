Marquinhos mira cinco finais para o Fluminense e luta contra o Z4

O Fluminense entrou em campo nesta sexta-feira (08) para enfrentar o Internacional, pela abertura da 33ª rodada da Série A. No entanto, atuando de forma apática, foi derrotado no estádio do Beira-Rio, pelo placar de 2 a 0. Borre e Bruno Henrique fizeram os gols do time gaúcho, ambos no segundo tempo.

Aliás, o resultado deixa o time carioca apenas três pontos do Z4, afinal, atualmente o Fluminense é o 14ª com 37 pontos, mesma pontuação do Bragantino, que vem abaixo. Enquanto, o Athletico abre a zona de rebaixamento e tem 34 pontos. Todos ainda vão atuar na rodada. Ao final da partida, o atacante Marquinhos falou sobre o resultado e a derrota.

“Agora são cinco jogos até o final do campeonato para se livrar do rebaixamento. A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo hoje, né? A gente fez uma semana ótima de treinamento e infelizmente o resultado não foi o que a gente queria, que a gente queria ser daqui com os três pontos. Então, é complicado agora levantar a cabeça, né? Porque a gente tem cinco finais, como você falou. E a gente tem que sair o mais rápido possível dessa situação”, disse o atacante ao final do jogo.

Todavia, agora o Brasileirão terá a pausa da Data Fifa e o Fluminense volta a campo no dia 22 para enfrentar o Fortaleza, no estádio do Maracanã. Jogo marcado para 21h30 (de Brasília).

