Ramón Díaz abre o jogo e detalha oferta da Arábia para deixar o Corinthians

Comandante do Timão, no entanto, optou por seguir no clube, mas explica proposta que chegou durante duelo da Sul-Americana - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O técnico Ramón Díaz detalhou a proposta que recebeu da Seleção da Arábia Saudita, destacando que a oferta surgiu durante os jogos decisivos do Corinthians pelas Copas do Brasil e sul-americana e antes do confronto decisivo diante do Racing, da Argentina.

O Corinthians, aliás, ainda não sabe quem será seu técnico na próxima temporada. No entanto, atualmente, o foco é escapar de vez do rebaixamento e buscar uma vaga na próxima edição da sul-americana. Ramón afirmou que a Seleção Saudita ofereceu um contrato de três anos, mas exigiu sua saída imediata do Timão.

“Foi no jogo de ida contra o Racing. Temos uma boa relação com os príncipes e com todos da Arábia Saudita, pois estivemos lá por muitos anos… e me chegou uma oferta para sair imediatamente, já, por três anos. Eu disse que não. A diferença econômica era enorme, mas recusei porque já havia assumido um compromisso com o clube [Corinthians]”, disse o técnico do Timão em entrevista ao portal “ge”.

O Corinthians enfrentará o Vitória neste sábado (09), fora de casa, pelo Brasileirão. O duelo é um confronto direto contra a zona de rebaixamento, já que ambos os times somam 38 pontos. Ramón encerrou avaliando a partida:

“Sabemos que vai fazer muito calor, pois o jogo será às 16h, mas o time está bem animicamente. Isso é uma vantagem para gente. É uma partida decisiva, mano a mano, porque se eles ganharem, saem e vão complicar a gente. Se ganharmos, saímos e eles ficam numa situação complicada também”, resumiu o argentino.

