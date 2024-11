Com vitória do Palmeiras, Abel cobra aplausos pós-vaias dos torcedores no Allianz Parque

A vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio na noite desta sexta-feira (9), pela 33ª rodada do Brasileirão, levou o técnico Abel Ferreira a cobrar aplausos da torcida que esteve no Allianz Parque.

“Vamos apoiar, c******”, gritou o comandante para os torcedores alviverdes, em meio a gestos voltados para as arquibancadas após o apito final que assegurou três pontos cruciais para manter o Verdão vivo na disputa pelo título nacional.

Na saída para o intervalo, aliás, quando o placar ainda estava 0 a 0, torcedores palmeirenses protestaram com direitos a vaias.

“Não é mole, não. Muita folga para pouca obrigação”, gritaram das arquibancadas.

A insatisfação da torcida diz respeito às folgas que o elenco recebeu após as eliminações nos torneios mata-mata, como a Copa do Brasil e a Libertadores. Mesmo com uma folga maior no calendário, os resultados e as performances da equipe passam longe de agradar.

Contudo, antes mesmo do começo do jogo contra o Grêmio, o clima já não era dos melhores. Afinal, diferentemente de outras partidas, os torcedores não entoaram os nomes dos jogadores e de Abel Ferreira.

