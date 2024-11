Atlético busca repetir história e se inspira em fala de Everson para conquistar o título

A base do elenco que está no Galo desde 2021, como Hulk, Junior Alonso, Guilherme Arana, Zaracho e Vargas ainda não perdeu uma final - (crédito: Foto: Pedro Souzza/Atlético)

A torcida do Atlético busca razões para acreditar. Afinal, tem um resultado contrário, precisa fazer, pelo menos, dois gols de diferença para ainda sonhar com o título e vai enfrentar um dos melhores times da América do Sul. O história positivo dos atletas, no entanto, é um baita motivo que estará em campo, no domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, na grande final da Copa do Brasil.

Logo após a classificação para a final, com empate com o Vasco, no Rio de Janeiro, o goleiro Everson gritou com um amigo: “Vamos, Gordinho! Mais uma, p***! Mais uma final, p***! Quando a gente chega na final, a gente não perde! Mais uma para nós!”

Vale ressaltar que a fala de Everson não foi em tom arrogante, mas sim em comemoração logo após a partida. O assunto ganhou as redes sociais com a situação divulgada em um vídeo feito pelo próprio clube.

No entanto, Everson não está errado. A base do elenco que está no Galo desde 2021, como Hulk, Junior Alonso, Guilherme Arana, Zaracho e Vargas ainda não perdeu uma final. Esses atletas conquistaram Copa do Brasil 2021, Supercopa do Brasil 2022, além dos campeonatos mineiros de 2021, 2022, 2023 e 2024. Em 2021 eles venceram ainda o Brasileirão, no entanto, é um torneio de pontos corridos e, assim, não tem finais.

A expectativa agora, portanto, é que o Galo consiga a virada praticamente histórica. O Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por três ou mais para garantir a taça. O Flamengo ficará com o título em caso de derrota por um gol de diferença.

