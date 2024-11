Juventude x Bahia: onde assistir, escaçaões e arbitragem

Juventude e Bahia jogam, neste sábado, às 19h (de Brasília), partida de extrema importância para ambos os times. O jogo será no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time da casa precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. Afinal, entrou na rodada em 18º lugar, com 34 pontos, apenas um atrás do primeiro time fora da degola, o Bragantino. Assim, uma vitória pode fazer o time ganhar até duas posições e sair da zona de rebaixamento. Já o Bahia, com 46 pontos, luta para se manter na sétima posição, que muito provavelmente o garantirá nas fases eliminatórias da Libertadores.

Onde assistir

O canal Premiere 4 transmite a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Juventude

O Juventude tenta voltar aos bons resultados. Afinal, desde a saída de Roger Machado para o Internacional, o time não se encontrou. Jair Ventura assumiu, mas já foi dispensado, e Fábio Matias está no seu lugar. A escalação é uma incognita, já que o treinador fez vários testes nos últimos treinos, incluindo trabalhar com até quatro zagueiros. O maior mistério está em saber se ele começará com o garoto Mandaca ou o veterano Nenê no meio de campo.

Como está o Bahia

O Bahia vive péssimo momento, com o técnico Rogério Ceni bastante questionado pela torcida, que vem vaiando vários titulares do elenco após as partidas ruins em sequência. Para o jogo deste sábado, Ceni terá a volta de Haciano, que cumpriu suspensão na rodada passada. Como Jean Lucas e Gabriel Xavier estão suspensos, Ceni provavelmente manterá o ataque com Ademir e Luciano Rodrigues (convocado para a seleção do Uruguai), mas com Thaciano entrando na vaga de um dos suspensos, formando um trio ofensivo. Assim, Ademir deve voltar ao banco.

Juventude x Bahia

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada

Data: 09/11/2024, às 19h (dse Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi

BAHIA: Marcos Felipe; Santi Arias, Kanu, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly; THaciano, Ademir e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto. Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.