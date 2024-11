São Paulo busca lateral. Diretor responde se Marcelo interessa

Tricolor prioriza posição com a iminente saída de Welington. Saiba o que Belmonte pensa sobre o jogador de 36 anos que está no mercado - (crédito: Foto: Reprodução/Facebook Watch)

Com pré-contrato assinado com o Southampton, da Inglaterra, Welington deixará uma lacuna da lateral esquerda do São Paulo ao fim da temporada. O clube, então, procura um jogador para a posição. A ideia do Tricolor é que este reforço chegue para assumir de imediato a titularidade, em 2025, na equipe do técnico Luis Zubeldía.

Marcelo, que rescindiu com o Fluminense recentemente, está livre no mercado. Diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte respondeu se o ídolo do Real Madrid de 36 anos se encaixa no planejamento para o próximo ano.

“É um jogador de Champions League, fantástico, mas ele tinha muito a ver com o Fluminense. Por toda a história dele, como o Thiago Silva, ou como o Lucas aqui. Eu acho que aí tem um peso. No nosso caso, Marcelo não está dentro do nosso perfil de jogo, de como a gente pensa a formatação do time. Precisamos de alas com velocidade, com força e chegada. Marcelo é um jogador muito técnico, mas tem que ter um projeto em torno para ele jogar. Não pensamos nele aqui”, definiu Belmonte, em entrevista ao site “ge”.

São Paulo vai atrás de outras posições

O São Paulo pretende atacar outras posições também. No entanto, terá de esperar o lateral-direito Rafinha decidir se vai mesmo se aposentar ao fim deste ano. O volante Luiz Gustavo, aliás, está na mesma situação, perto de pendurar as chuteiras.

“Contamos com eles. Mas, se o Rafinha não ficar, vamos precisar também de um lateral-direito. E nós só temos um jogador nessa posição de meia-armador, que, hoje, basicamente quem joga é o Luciano, algumas vezes o Lucas também por dentro, mas precisamos de mais um jogador nessa função. Se for em grau de prioridade, a prioridade nesse momento é o lateral-esquerdo, porque a gente já sabe que o Wellington vai embora”, reforçou dirigente.

