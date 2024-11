Vitória x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

O Corinthians encara o Vitória neste sábado (9/11), às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é direto contra o rebaixamento e coloca frente a frente dois times em ascensão. Afinal, tanto o Rubro-Negro Baiano quanto o Timão vem de três vitórias seguidas e subiram na tabela. Os Baianos estão na 12° colocação, enquanto os paulistas uma posição abaixo, mas com os mesmos 38 pontos do adversário. A quatro pontos do Athletico Paranaense, primeiro time no Z-4. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inia a sua transmissão às 15h (de Brasília), sob o comando e a narração de Cesar Tavares.

A narração deste duelo é de Cesar Tavares. Mas a cobertura ainda conta com Guilherme Morais nos comentários e André Bachá nas reportagens. Não perda nennhum detalhe desta partida clicando na arte acima.

