Rubro-Negros apostam em Gabigol para definir a final da Copa do Brasil

Os torcedores do Flamengo estão chegando em Belo Horizonte para o jogo contra o Atlético, neste domingo, às 16h, pela final da Copa do Brasil. No ponto de retirada de ingressos na capital mineira, o J10 conversou com alguns torcedores e apostam em Gabigol para definir o título. O camisa 99 marcou dois gols na vitória por 3 a 1, no Maracança, pelo confronto de ida.

Antônio Carlos, de Uberlândia, acredita que mesmo com a vantagem de dois gols, ainda não há nada fechado para o Flamengo. Ele acredita que Gabigol pode ser fundamental novamente.

“A expectativa está muito boa. Saímos do nosso com uma boa vantagem, mas não tem nada fechado. É jogar como se tivesse 0 a 0, porque nossa chance aumenta muito. Se Deus quiser, Gabigol vai decidir mais uma vez e vamos pegar esse título”, destacou.

Victor, de Aperibé, do Rio de Janeiro, também aposta em Gabigol para marcar novamente e garantir o título rubro-negro.

“Torcida chegando hoje em BH e a expectativa está alta. Acho que vai ser 1 a 0 para gente. Gabigol vai fechar o 1 a 0.

Michel, de Conceição dos Ouros, sul de Minas, acredita que o Flamengo com força total pode garantir o título da competição.

“O último jogo eu estive presente, com quatro para nós com time misto. Agora, estamos vindo com força total e saíremos daqui com o título”, destacou.

Torcedora acredita em jogo controlado

Lilian Viana, de Fortaleza, e que acompanhou ao duelo no Rio de Janeiro, acredita que o jogo do Flamengo será mais cadenciado. No entanto, ainda acredit aem possibilidade de gol.

“Acho que o Flamengo vai jogar mais cadenciado, já que o Atlético tem que fazer o resultado e a gente fez o resultado no Maracanã. Acho que vamos conseguir um empate ou até fazer um gol para ficar mais tranquilo para sair daqui com o título”, pontuou.

A decisão

O Rubro-Negro, afinal, venceu o confronto de ida por 3 a 1, no Maracanã. Assim, os cariocas podem até perder por um gol de diferença, enquanto o Galo precisa de uma vitória superior a dois gols para levantar o troféu de forma direta.

