Dorival convoca Léo Ortiz e Gabriel Martinelli para a Seleção

Zagueiro do Flamengo e atacante do Arsenal substituirão, respectivamente, Éder Militão e Rodrygo, que se lesionaram neste sábado

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira neste sábado (9). Eles substituem Rodrygo e Éder Militão, ambos jogadores do Real Madrid.

Os dois atletas do clube espanhol se lesionaram durante a partida deste sábado pelo Campeonato Espanhol. Por isso, não poderão integrar a equipe da Amarelinha neste mês.

O caso de Rodrygo é mais simples. O atacante sofreu lesão muscular na coxa direita e deve retornar em cerca de um mês. Já Militão, com lesão do ligamento cruzado do joelho direito, está fora da temporada. O zagueiro precisará de por volta de oito meses para retornar aos gramados.

O Brasil de Dorival Júnior enfrentará a Venezuela na quinta-feira (14), em Maturín, e, logo depois, o Uruguai no dia 19, em Salvador, em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

