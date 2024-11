Faixas de campeão brasileiro e da Libertadores aparecem nas cercanias do Niltão

Adereços, juntos, valem R$ 50. Otimista, ambulante, no entanto, avisa que os preços vão subir. E aí, torcida do Botafogo? - (crédito: Foto: Leonardo Pereira/J10)

A fase do Botafogo inspira otimismo nos ambulantes que trabalham nas cercanias do Estádio Nilton Santos antes de a bola rolar para a partida do Glorioso contra o Cuiabá. Entre bandeiras, bandanas, camisas extraoficiais e outros adereços apareceram as faixas de campeão nas duas frentes em que o Alvinegro caminha: Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

Quem passa entre os setores Leste e Norte do Colosso do Subúrbio pôde notar as faixas das duas competições já estão à venda para os mais apressados.

“É só escolher. É melhor comprar agora. Depois, no dia da final e quando for, de fato, campeão, os preços vão dobrar”, avisou o ambulante, em contato com a equipe de reportagem do Jogada10.

Uma faixa, avulsa, custa R$ 30. As duas juntas estão na promoção. Saem por R$ 50. No entanto, a torcida mantém a cautela. O J10, ao menos, não viu nenhum botafoguense comprando os assessórios por antecipação.

Botafogo e Cuiabá se enfrentam neste sábado (9), às 16h30, pela rodada 33 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Mais Tradicional lidera a competição com 67 pontos e pode, neste fim de semana, ampliar a vantagem para o Palmeiras, que soma 64. O Verdão tem um jogo a mais. Na Libertadores, o Glorioso tem o Galo pela frente, no dia 30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.