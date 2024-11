Botafogo empata com o Cuiabá, mas segue na liderança do Brasileirão

Botafogo joga mal, fica no 0 a 0 no Nilton Santos e encerra rodada 4 pontos à frente do Palmeiras. Equipes ainda se enfrentam em São Paulo - (crédito: https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2024/11/54127209952_9ef5360ca5_c_Easy-Resize.com_.jpg)

Em tarde de primeiro tempo de pouca inspiração e segundo tempo de pontaria ruim, o Botafogo recebeu o Cuiabá, mas não saiu do 0 a 0 do Nilton Santos. As equipes se enfrentaram neste sábado (9), em partida da 33ª rodada do Brasileirão.

Apesar do tropeço, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão, agora com 68 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Palmeiras. Os dois, inclusive, ainda vão se enfrentar, pela 36ª rodada, em São Paulo, no próximo dia 26 de novembro.

O Cuiabá, por sua vez, comemora um ponto fora de casa, mas se aproximou ainda mais da Série B. Afinal, o Dourado está em 19º, com 29 pontos, a seis do Bragantino, primeiro fora do Z4 e que ainda joga na rodada. Importante destacar: o time do Centro-Oeste chega no máximo a 44 pontos, pontuação que geralmente rebaixa. Portanto, é um “virtual” rebaixado.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, o que se agravou com a chuva que caía no Nilton Santos. O Cuiabá marcava com maestria, enquanto o Botafogo esbarrava na pouca criatividade. Os visitantes é que tiveram a primeira grande chance, com Marllon de cabeça, em escanteio.

O Botafogo acordou após essa finalização. Aos 37, Luiz Henrique tabelou com Vitinho, que cruzou bem para Almada. O argentino chutou bem, mas Walter fez boa defesa. Ainda no primeiro tempo, o Glorioso viu Igor Jesus cabecear com perigo, Savarino levar perigo em cobrança de falta, e Marlon Freitas acertar a trave em finalização da entrada da área.

O Botafogo voltou muito mais perigoso no segundo tempo, conseguindo aproveitar os espaços do Cuiabá. O Dourado, vale lembrar, precisava sair para o jogo para não ver o rebaixamento mais próximo. Dessa forma, Luiz Henrique arrancou com perigo aos 8 e foi derrubado perto da área. Alex Telles cobrou com algum perigo. Na sequência, o camisa 7 cruzou para Igor Jesus finalizar de cabeça.

O Botafogo seguiu forte e enfileirou grandes oportunidades, principalmente com Luiz Henrique. Bastos e Savarino. O venezuelano, por exemplo, deu um belo chute da entrada da área aos 33, mas para fora. Cinco minutos mais tarde, o Bota conseguiu encaixar uma daquelas troca de passes que fazem do Fogo o líder do campeonato. No fechamento da jogada, Marlon Freitas finalizou, mas Marllon salvou praticamente em cima da linha. Nos acréscimos, Tiquinho perdeu grande oportunidade de cabeça, na pequena área, mas lance foi anilado por impedimento.m

Próximos compromissos

Nesta caminhada rumo ao título do Brasileirão, o Botafogo volta a campo agora apenas no próximo dia 20, quando visita o Atlético-MG, às 21h30. O Galo, vale lembrar, fará dois jogos até lá. Já o Cuiabá recebe o Flamengo no mesmo dia, mas às 19h.

BOTAFOGO X CUIABÁ

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada da Série A

Data: 9/11/2024

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Publico presente: 41.899

BOTAFOGO: John; Vitinho (Eduardo, aos 24′ do 2ºT) , Barboza, Bastos e Alex Telles (Cuiabano, aos 17′ do 2ºT) ; Marlon Freitas, Gregore, Almada (Júnior Santos, aos 17′ do 2ºT) e Savarino (Tiquinho, aos 37′ do 2ºT) ; Luiz Henrique e Igor Jesus Técnico: Artur Jorge

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Railan (Jadson, aos 47′ do 2ºT)) ; Felipe Augusto, Denilson (Lucas Fernandes, aos 37′ do 2ºT) e Ramon; Derik Lacerda (Jonathan Cafu, aos 37′ do 2ºT) , Clayson (Lucas Mineiro, aos 18′ do 2ºT) e Isidro Pitta Técnico: Bernardo Franco

Gols: –

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cuz (MS) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões amarelos: Bruno Alves, Gabriel, Ramon Bernardo Franco e Derik Lacerda (CUI)