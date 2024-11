Grêmio tem desfalque na zaga para partida contra o Juventude

Dessa forma, Gustavo Martins, que está recuperado de lesão, deve ser o substituto no jogo contra o Juventude. Com a pausa para a Data Fifa, a partida será só no dia 20. Assim, a comissão técnica do time gaúcho ganha mais uns dias na preparação do retorno do jogador. Na última semana, o jogador participou dos trabalhos no CT Luiz Carvalho e foi liberado pelo departamento médico. No entanto, o técnico Renato Gaúcho optou por preservá-lo no último jogo.

O zagueiro de 22 anos está há mais de um mês sem atuar. Ele machucou na partida contra o Fortaleza, no dia 4 de outubro, na Arena Castelão. Gustavo deixou o campo no primeiro tempo por conta de uma lesão no bícepes femoral da coxa esquerda.

Além dele, o técnico tem outras três opções na posição: Natã, Geromel e Rodrigo Caio. Vale ressaltar que Kannemann passou por cirurgia nesta semana e só volta a atuar no ano que vem.

Após a partida contra o Palmeiras, o elenco do Grêmio recebeu três dias de folga, ou seja, se reapresentam na terça-feira. O jogo contra o Juventude será na quarta-feira (20), às 19h, na Arena do Grêmio.

