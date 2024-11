Artur Jorge vê injustiça em empate do Botafogo

Artur Jorge fala que Botafogo dominou o Cuiabá do início ao fim, lembra que vantagem ainda é confortável e pede grupo com mente forte - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após o empate do Botafogo em 0 a 0 com o Cuiabá, o treinador Artur Jorge afirmou que viu injustiça no placar construído no Nilton Santos. Ele até reconheceu que o Glorioso não foi perfeito, mas mereceu vencer por conta do alto volume de jogo ao longo dos 90 minutos, sobretudo na segunda etapa.

“Hoje (neste sábado), o resultado é extremamente injusto para nós. Mas não digo que tudo bem feito, mas fizemos muita coisa suficiente para ganhar este jogo. Finalizações, bolas na trave, atacamos pela esquerda, pela direita, pelo centro. Acabamos o jogo com quatro homens na linha avançada”, comentou Artur.

O Botafogo, mesmo com o tropeço, segue perto do título. Afinal, o Glorioso soma 68 pontos, quatro a mais do que o Palmeiras. As duas equipes, aliás, vão se enfrentar na 36ª rodada do Brasileirão, em São Paulo, no dia 26 de novembro.

Cabeça de campeão

Dessa forma, o Bota só depende apenas de si para ser o campeão brasileiro de 2024. E por isso Artur Jorge pede: o grupo precisa ter consciência de que depende apenas de suas forças e de que a taça se aproxima. Ele quer, portanto, o elenco com a mentalidade forte e vencedora.

“Tenho falado muito em que nós possamos controlar as expectativas porque, de fato, quando se tem um campeonato tão equilibrado quanto este, onde qualquer jogo é de uma dificuldade imensa, nós temos que ter a capacidade também de perceber os momentos em que a equipe vai vivendo. E esta equipe já viveu há quatro jogos atrás com um ponto de vantagem, já viveu depois com três, com seis, hoje vive com quatro. Temos que nos equilibrar emocionalmente para percebermos que faltam cinco jogos e nós continuamos a ter uma posição privilegiada em relação àquilo que é o final de campeonato e a ambição de poder ser campeão. E é esse o objetivo que temos, declaradamente, é poder fazer deste Botafogo campeão”, acrescentou Artur Jorge.

“Há jogos assim e nós temos que saber lidar também com isto, o futebol é isto mesmo, não quero passar da euforia de ter na rodada anterior seis pontos, para hoje uma depressão que tenho quatro, não. Tenho quatro pontos de vantagem, temos obviamente e temos que saber lidar com isto de forma a poder perceber que há jogos que não nos dão mais do que aquilo que conseguimos mais também. Aquilo que nós, se calhar, às vezes tentámos para poder ter e este não nos deu, portanto, temos que pensar sobre aquilo que podemos ainda fazer melhor, porque há coisas para fazer melhor. E depois preparar este último ciclo de campeonato com cinco jogos, mais uma final de Libertadores para acabarmos bem”, acrescentou o comandante do Botafogo.

Antes de enfrentar o Palmeiras, o Botafogo visita o Atlético-MG e recebe o Vitória. Já nas duas rodadas finais, encara o Internacional no Beira-Rio e encara o São Paulo no Nilton Santos. A conta é muito simples: quatro vitórias ou a´te mesmo três triunfos e dois empates confirmam o título para a equipe de Igor Jesus.

