Operário-PR vence com gol no final e impede acesso antecipado do Novorizontino

O Operário-PR apareceu de penetra para estragar a festa do Novorizontino na tarde deste sábado (9), no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 36ª rodada da Série B. O Tigre sonhava com acesso antecipado sob seus domínios, mas acabou superado por um Fantasma letal, que venceu por 1 a 0 com gol de Nathan. O Aurinegro terá outra oportunidade daqui a uma semana diante do Paysandu – novamente em Novo Horizonte.

A derrota não alterou a situação do Novorizontino na tabela de classificação, e o Tigre permaneceu na segunda colocação com 63 pontos. O Operário-PR, por sua vez, pulou para o sétimo lugar e agora soma 56 pontos – três de diferença para clubes do G4.

Os clubes voltam a campo para penúltima rodada da Série B ao final da próxima semana. O Operário-PR encara o Mirassol no feriado de 15 de novembro, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, às 16h. Já o Novorizontino recebe o Paysandu no dia seguinte, no sábado (16), às 17h, novamente no Jorjão.

Novorizontino 0x1 Operário-PR

O Tigre teve volume suficiente para vencer a partida, mas isso não quer dizer que encontrou vida fácil diante do Operário-PR – aliás, pelo contrário. A primeira etapa, por exemplo, foi bastante animada e com chances claras para os lados. A pressão maior evidentemente era do Novorizontino, que não só atuava em casa como lutava pelo acesso neste sábado (9), mas não conseguiu impor seu ritmo.

A baixa intensidade do primeiro tempo não se repetiu na etapa final, e o Novorizontino cresceu bastante de produção. Apesar disso, ainda faltava efetividade ao setor ofensivo do Tigre – que não viveu uma tarde/noite muito inspirada. O atacante Rodolfo perdeu duas grandes chances que poderiam conceder o almejado acesso ao time da casa.

O Operário-PR dava sinais de contentamento com empate quando aproveitou o contra-ataque para marcar o gol da vitória, aos 40 minutos do segundo tempo. Nathan, da entrada da área, finalizou no alvo e garantiu três pontos para o Fantasma, além, claro, de jogar um balde de água fria no clima festivo da torcida adversária. O Novorizontino até se lançou em busca do empate, mas não encontrou forças para evitar a terceira derrota como mandante na Série B.

