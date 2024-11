Sport x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Com 59 pontos, a equipe comandada pelo português Pepa ocupa a quarta colocação na tabela, com 59 pontos. Entretanto, vem de duas derrotas consecutivas e teme a sombra do Ceará, quinto colocado, apenas dois pontos abaixo na tabela. Já a equipe de Gilmar Dal Pozzo é a 15ª colocada, com 40 pontos, e está apenas a dois na frente da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela TV Brasil, Premiere e Canal GOAT, no YouTube.

Como chega o Sport

Para voltar a vencer após duas rodadas no campeonato, o técnico Pepa vem com mudanças no time do Leão. No meio, Julian Fernandez deve atuar como volante. No ataque, mais alterações. Chrystian Barletta pode jogar com falso 9, tendo a companhia de Lenny Lobato e Fabrício Dominguez, que entram nas vagas de Zé Roberto e do suspenso Titi Ortiz.

Como chega a Chapecoense

Para aproveitar o tropeço do CRB, que perdeu para o Goiás neste sábado (09), e se distanciar da zona de rebaixamento. a Chapecoense vai em busca de uma vitória fora de casa. Uma das possíveis mudanças da equipe catarinese para o jogo no Recife é na defesa. Gilmar Dal Pozzo treinou com quatro jogadores atrás, aos invés do trio que atuou nos últimos jogos.

SPORT X CHAPECOENSE Série B-2024 – 36ª rodada

Local: Estádio da Ilha do Retiro – Recife (PE)

Data e horário: 10/11/2024, às 18h30 (de Brasília)

SPORT: Caíque França; Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Felipinho; Julian Fernadez, Felipe e Lucas Lima; Fabrício Dominguez, Lenny Lobato e Chrystian Barletta. Técnico: Pepa.

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Rodrigo Moledo, João Paulo, Bruno Leonardo e Maílton; Italo, Walter Clar e Rafael Carvalheira; Auremir, Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Gustavo Mota Correia (RJ)

VAR: Elmo Alves Resenha Cunha (GO)

