Apático no 2º tempo, Vasco perde para o Fortaleza, que mantém chances de título

Na Arena Castelão, Leão do Pici vence por 3 a 0 com gols de Martínez, Breno Lopes e Renato Kayzer; Cruz-Maltino segue em nono na tabela - (crédito: Foto: Mateus Lotif/FEC)

O Vasco voltou a perder por um placar elástico no Brasileirão. Dessa vez, coube ao Fortaleza fazer 3 a 0 na noite deste sábado (9), pela 33ª rodada. Emmanuel Martínez, Breno Lopes e Renato Kayzer anotaram os gols na partida disputada na Arena Castelão e que assegura o time cearense na Libertadores-2025.

Com o resultado, o Cruz-Maltino segue em nono na tabela, estacionado nos 43 pontos. A situação, aliás, só não é pior porque o Bahia, rival na luta por uma vaga na Libertadores, também perdeu neste sábado. As chances de estar no G6 são mínimas, mas uma nova vaga, pelo menos, será aberta via Série A. Já o Laion mantém a terceira posição, mas reduz a distância para o líder Botafogo (68 contra 63).

Confira a classificação do Brasileirão

Chances para ambos os lados; Fortaleza aproveita

Os times criaram boas oportunidades na primeira etapa, mas o Fortaleza foi letal no começo do jogo. Com maior volume, os donos da casa abriram o placar aos 12 minutos, quando Emmanuel Martínez, em cabeceio, aproveitou boa jogada de Tinga. Em desvantagem, o Vasco se ajustou em busca da reação. A melhor oportunidade ocorreu aos 22′ em finalização forte de Galdames de fora da área que parou nas mãos do goleiro João Ricardo. O Leão do Pici quase ampliou aos 35′, quando Marinho superou Lucas Piton, invadiu a área e obrigopu Léo Jardim a fazer ótima defesa.

Segundo tempo

O Cruz-Maltino voltou ligado do intervalo e fez uma partida equilibrada até sofrer o segundo gol, aos 33 minutos. Em contragolpe fulminante, Breno Lopes driblou Maicon e finalizou cruzado. A partir daí, o time carioca se entregou. As substituições, mais uma vez, não surtiram efeito. Nos acréscimos, veio o golpe final. Renato Kayzer recebeu de Pochettino e só teve o trabalho de empurrar para a rede. Faltou ao Vasco mais capricho para conclusão de jogadas, e assim, o time amarga mais uma derrota marcante na competição.

Próximos compromissos

O Vasco volta a campo apenas na quinta-feira (21), quando recebe o Internacional às 20h, em São Januário. No dia seguinte, às 21h, o Fortaleza visita o Fluminense, no Maracanã.

FORTALEZA 3X0 VASCO

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada da Série A

Data: 9/11/2024 (sábado)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Publico: 45.271 presentes

Renda: R$ 1.330.871,00

Gols: Emmanuel Martínez, 12’/1ºT (1-0); Breno Lopes, 33’/2ºT (2-0); Renato Kayzer, 46’/2ºT (3-0)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga (Britez, intervalo), Kuscevic, Titi e Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules (Pochettino, 34’/2ºT) e Emmanuel Martínez; Marinho (Yago Pikachu, 34’/2ºT) , Moisés (Breno Lopes, 33’/2ºT) e Lucero (Renato Kayzer, 42’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza, 27’/2ºT), Mateus Carvalho (Jair, intervalo) e Galdames (Alex Teixeira, 39’/2ºT); Puma Rodríguez (Philippe Coutinho, 27’/2ºT), Emerson Rodríguez (Rayan, intervalo) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: – (FOR); Jair (VAS)

