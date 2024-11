Cruzeiro joga bem e volta a vencer no Brasileirão

Raposa abriu 2 a 0 no placar com Kaio Jorge e Gabriel Veron, mas Allano descontou no fim do segundo tempo para o Tigre - (crédito: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O Cruzeiro apresentou um bom futebol venceu o Criciúma por 2 a 1 na noite deste sábado (9), no Mineirão, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a Raposa voltou a vencer após sete jogos. Os gols dos donos da casa foram marcados por Kaio Jorge e Gabriel Veron. Já Allano descontou.

Dessa forma, com o resultado, o Cruzeiro somou mais três pontos e chegou a 47 pontos. Assim, a equipe segue na 8° colocação na tabela. Por outro lado, o Criciúma não pontuou. O Tigre permanece na 15° colocação com 37 pontos.

Cruzeiro joga bem e abre placar no primeiro tempo

Cruzeiro começou a partida pressionando o Criciúma. Com boa movimentação na parte ofensiva, conseguiu abrir o placar aos 8 minutos. Matheus Pereira fez cruzamento na medida pela direita e achou Kaio Jorge na pequena área, que acreditou na jogada e conseguiu empurrar a bola para o fundo da rede.

A Raposa seguiu melhor por mais alguns minutos, mas depois o Tigre achou alguns espaços, principalmente com a marcação alta, forçando o erro na saída de bola dos donos da casa. No entanto, não conseguiu ser efetivo no ataque nas poucas oportunidades que teve.

No fim do primeiro tempo, o Cruzeiro cresceu de novo na partida e fez o goleiro Alisson trabalhar, mas, em dois lances ele contou com a sorte. A Raposa colocou duas bolas na trave em dois minutos: aos 40 e 42 com Gabriel Veron e Kaio Jorge, respectivamente.

Só dava Cruzeiro, mas Criciúma assustou

O Cruzeiro voltou como terminou: pressionando. Mas deu espaço pro Criciúma logo no início, que chegou a balançar as redes com Arthur Caíke, mas o lance tinha impedimento no início da jogada. E depois só deu Raposa. A equipe teve boas oportunidades para ampliar o placar e o segundo gol saiu após uma boa jogada coletiva. Lucas Romero achou Matheus Pereira que deu um passe de primeira para Kaio Jorge na área. O atacante passou para Veron livre na área, que ampliou o placar.

Aos 36, Bolasie fez boa jogada pela esquerda e Allano aproveitou o rebote do Cássio para descontar para o Tigre. Os visitantes chegaram a se animar na reta final e a levar perigo no ataque, mas Cássio fez boas defesas e garantiu a vitória do Cruzeiro.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo na competição na quarta-feira (2o), às 11h, contra o Corinthians. A partida será na Neo Química Arena. O Criciúma, por sua vez, enfrenta o Vitória no Heriberto Hülse, no mesmo dia, às 16h30h. Os jogos, portanto, serão pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro.

Brasileirão – 33° rodada

Data: 09/11/2024

Local: Mineirão

Público: –

Renda: –

CRUZEIRO: Cassio, William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Silva (Zé Ivaldo, 40’/2°T), Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira (Ramiro, 47’/2°T) e Gabriel Veron (Barreal, 47’/2°T); Kaio Jorge (Lautaro Diaz, 40’/2°T). Técnico: Fernando Diniz.

Criciúma: Alisson, Claudinho (Marquinhos Gabriel 34’/2°T), Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco (Ronald 28’/2°T) ; Newton, Barreto (Fellipe Mateus 21’/2°T), Allano, Matheusinho (Pedro Rocha 28’/2°T) e Marcelo Hermes e Arthur Caíke (Bolasie 21’/2°T). Técnico: Cláudio Tencati.

Gols: Kaio Jorge, 8’/2°T (1-0), Gabriel Veron, 24’/2°T, Allano 36’/2°T (2-1)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Rodrigo, Arthur Caíke, Wilker Ángel, Trauco (CRI), Lucas Silva, Kaio Jorge, Matheus Pereira (CRU)

Cartões vermelhos: –

